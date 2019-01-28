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Речь не идёт о колонизации — эксперт о горизонтальном субсидировании

Экономика

В условиях ограниченности бюджетных средств больших субсидий ожидать сложно, считает политолог

Махачкала, 28 января 2019, 15:29 — REGNUM  Попытки развивать горизонтальные связи между регионами России делались и ранее. Об этом корреспонденту 28 января заявил политолог из Дагестана Эдуард Уразаев, комментируя рассмотрение Госдумой пакета законопроектов о «горизонтальных субсидиях» между регионами и муниципалитетами.

В договорах и соглашениях между субъектами РФ появлялись пункты, как отмечает эксперт, содержащие планы по финансированию некоторых инфраструктурных или инвестиционных проектов. Например, в 2018 году Москва выделила Махачкале 350 млн рублей на реконструкцию центральной площади города. Однако, по словам эксперта, прежде такие расходы не были предусмотрены бюджетным законодательством и затрудняли сотрудничество между сторонами.

«Не надо думать, что речь идёт об ущемлении регионов-доноров или колонизации. Это может делаться встречно и на взаимовыгодных условиях. Причём сотрудничество может происходить параллельно и в партнёрстве с частным бизнесом и государственными предприятиями», — считает собеседник.

Политолог добавляет, что горизонтальное партнёрство будет полезно лишь в том случае, если оно не будет сопровождаться коррупционными схемами.

«Понятно, что в сегодняшних условиях ограниченности бюджетных средств больших субсидий ожидать сложно, но в той или иной форме такую возможность субъекты РФ будут использовать», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые нормы могут вступить в силу не раньше января 2020 года. Основная задача, которую возлагают на эту инициативу — это выравнивание бюджетной обеспеченности регионов России.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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