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Прибыльность майнинга снижается, интерес к криптовалюте падает — мнение

Экономика

При этом падение криптовалюты благоприятно влияет на биткоин

Прибыльность майнинга снижается, интерес к криптовалюте падает — мнение
Marco Krohn
Майнинговая «ферма»

Москва, 28 января 2019, 14:40 — REGNUM  Разговоры о криптодолине сейчас совершенно не ко времени, так как из-за длительного падения котировок прибыльность майнинга снижается, что уже привело к отключению части оборудования от сети, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Значительная доля оставшихся игроков продолжает добывать криптовалюту в убыток, а другие вынуждены хеджировать свои позиции на рынке или прибегать к диверсификации, например, сдавать свое оборудование в аренду исследовательским центрам. Вполне возможно, если криптовалюта продолжит дешеветь, то в ближайшее время может произойти очередной виток массового отключения самых дорогостоящих моделей.

«Тем не менее происходящее положительно сказывается на биткоине — он становится более децентрализованным: крупные игроки теряют свою долю на рынке, тогда как все больше хэшрейта приходится на небольших игроков. Благодаря этому снижается вероятность проведения атаки на 51%», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет России может получать от создания «криптодолины» в стране до 70 млрд рублей в год лишь по статье НДС за потребление электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные международной компании BitCluster, работающей в сфере майнинга криптовалют.

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