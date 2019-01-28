Южнокорейская компания Hyundai зафиксировала рекордно низкую прибыль

Сеул, , 19:09 — REGNUM Один из крупнейших мировых автопроизводителей Hyundai Motor опубликовал отчёт с разочаровывающими показателями. Продажи выросли лишь на 0,9% и достигли 86 млрд долларов, в то время как операционная прибыль сократилась сразу на 47,1% до 2,1 млрд долларов, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Несмотря на то что объём продаж автопроизводителя непрерывно растёт с 2010 года, обновляя исторические максимумы, операционная прибыль продолжает снижаться шесть лет подряд. Наибольший показатель был достигнут в 2012 году, когда Hyundai Motor зафиксировал операционную прибыль в 7,46 миллиардов долларов. Также снизилась и операционная маржа: с 10,4% в 2011 году до 2,5% в 2018.

Столь странная тенденция — рост продаж при снижении операционной прибыли — объясняется увеличением доли премиальных седанов и кроссоверов при одновременном росте производственных издержек и расходов на маркетинг. Также компания инвестировала значительные средства в развитие передовых технологий, разработку нового дизайна и двигателей. В то же время, увеличение расходов на маркетинг обусловлено ожесточившийся конкуренцией в развивающихся странах и на ключевых рынках — Китае и США. В 2019 году Hyundai планирует продать 4,68 млн автомобилей по всему миру — на 2% выше, чем в 2018 году.