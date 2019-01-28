За два года Казахстан планирует довести несырьевой экспорт до $1,9 млрд

Астана, , 14:37 — REGNUM К 2021 году Казахстан планирует довести несырьевой экспорт до 725 млрд тенге ($1,91), заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Арыстан Кабыкенов, сообщает 28 января агентство «КазТАГ».

По его словам, для продвижения казахстанского экспорта планируется провести торгово-экономические миссии, национальные выставки, маркетинговое продвижение продукции и ряд других мер, направленных на поддержку несырьевого экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в правительстве Казахстана прошел брифинг на тему «Развитие несырьевого экспорта». В ходе мероприятия Арыстан Кабыкенов заявил для поддержки казахстанского экспорта выделено 500 млрд тенге ($1,32 млрд).

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