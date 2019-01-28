Банк Кореи снизил прогноз по росту экономики

Сеул, , 18:36 — REGNUM Центральный банк Республики Корея понизил прогноз по росту ВВП страны в 2019 году. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Регулятор ожидает увеличения ВВП на 2,6%; этот показатель на 0,1% ниже прогноза, сделанного три месяца назад, и на 0,3% ниже, чем прошлогодние расчеты. Как пояснил действия Банка Кореи его председатель Ли Чжу Ёль, эксперты были вынуждены снизить ожидаемые темпы роста из-за проблем в мировой экономике, которые приводят к сокращению спроса на главные экспортные товары южнокорейских производителей. В частности, после рекордных объёмов продаж полупроводников в 2018 году ожидается их снижение, также из-за конкуренции с китайскими компаниями сложности испытывают Samsung и LG.

Впрочем, экономисты обращают внимание и на внутренние проблемы: высокую безработицу, особенно среди молодежи, стареющее население, рост налогов. Эти факторы с течением времени будут лишь усиливаться, оказывая негативное влияние на рост экономики страны.