Понедельник, 28 Января 2019 года
18:36:46 МСК

Банк Кореи снизил прогноз по росту экономики

Экономика

В 2018 году южнокорейская экономика столкнулась с серьезными трудностями

Сеул, 28 января 2019, 18:36 — REGNUM  Центральный банк Республики Корея понизил прогноз по росту ВВП страны в 2019 году. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Регулятор ожидает увеличения ВВП на 2,6%; этот показатель на 0,1% ниже прогноза, сделанного три месяца назад, и на 0,3% ниже, чем прошлогодние расчеты. Как пояснил действия Банка Кореи его председатель Ли Чжу Ёль, эксперты были вынуждены снизить ожидаемые темпы роста из-за проблем в мировой экономике, которые приводят к сокращению спроса на главные экспортные товары южнокорейских производителей. В частности, после рекордных объёмов продаж полупроводников в 2018 году ожидается их снижение, также из-за конкуренции с китайскими компаниями сложности испытывают Samsung и LG.

Впрочем, экономисты обращают внимание и на внутренние проблемы: высокую безработицу, особенно среди молодежи, стареющее население, рост налогов. Эти факторы с течением времени будут лишь усиливаться, оказывая негативное влияние на рост экономики страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить