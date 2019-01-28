Maserati отзывает боле 4,3 тыс. автомобилей из Китая

Пекин, , 14:28 — REGNUM Свыше 4,3 тыс. автомобилей отзовёт из Китая итальянский производитель люксовых автомобилей Maserati. По информации Государственного управления КНР по регулированию рынка, это связано с проблемами с топливной системой.

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Как выяснилось, установленные с нарушением правил топливопроводы могут привести к утечке топлива и увеличению риска возникновения пожара.

Уточняется, что отзывать автомобили автопроизводитель уже начал с 25 января. Машины были реализованы в Китае в 2013—2015 годы, пишет агентство «Синьхуа». Речь идёт о 3282 автомобилях Quattroporte и 1054 Ghibli.

Замена топливопроводов будет производиться Maserati бесплатно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года стало известно о том, что Tesla объявила об отзыве свыше 14 тысяч электромобилей Model S, проданных в Китае с 4 февраля 2014 года по 9 декабря 2016 года. Причиной стали подушки безопасности, которые оснащены оборудованием, произведённым обанкротившейся в 2017 году японской компанией Takata. При срабатывании механизма подушек газогенераторы могут получить повреждения, а обломки вылетают в салон, что представляет угрозу здоровью водителя и пассажиров.

Производитель намерен заменить все подушки безопасности в указанной партии автомобилей. Ранее Tesla объявила о том, что начинает самую большую отзывную кампанию в своей истории из-за дефекта рулевого механизма.

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