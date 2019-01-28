Банкам Казахстана запретят взимать вознаграждения за просроченную ипотеку

Астана, , 14:22 — REGNUM В Казахстане банкам запретят взимать вознаграждения после 180 дней просрочки по ипотечному кредиту, сообщает 28 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство юстиции республики.

В министерстве отметили, что данная мера начнет действовать со 2 февраля 2019 года. Она позволит защитить физическое лицо от увеличения долга по ипотечному кредиту в связи с начислением вознаграждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство, которые направлены на усиление защиты прав собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства.

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