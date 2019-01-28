Танкер «Борис Соколов» прибыл в Мурманск, выполнив уникальный рейс из Китая

Мурманск, , 14:07 — REGNUM Прибывший в Мурманск танкер «Борис Соколов» преодолел значительную часть пути по акватории Северного морского пути, покрытую льдами толщиной до двух метров. Рейс стал первым такого рода, сообщило издание The Barents Obserever.

Переход из китайского Наньши занял шесть недель. 11 декабря новое судно вышло с верфи в Гуанчжоу и взяло курс на север. Вскоре к нему присоединился газовоз «Борис Давыдов», построенный на южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

По данным российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института, практически все Восточно-Сибирское море покрыто однолетними льдами толщиной до двух метров, а также более возрастными сплоченными льдами. Толстый лед также наблюдается в море Лаптевых и на северо-востоке Карского моря.

И «Борис Соколов», и «Борис Давыдов» — это танкеры ледового класса Arc7, способные проходить льды толщиной порядка двух метров.

Как сообщает спроектировавшая судно финская компания Aker Arctic, «Борис Соколов» будет в основном использоваться для перевозки газового конденсата с СПГ-терминала в Сабетте покупателям в Европе и Азии. Судно может также использоваться в качестве обычного нефтяного танкера.

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