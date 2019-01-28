Вне юрисдикции США: о требовании действий против «Северного потока — 2»

Москва, , 13:50 — REGNUM Нет смысла поднимать волну каждый раз, когда тот или иной чиновник делает громкое заявление. Кто будет исполнять требование США к ЕС об активных действиях против «Северного потока —2», а никто, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

По его мнению, какие бы слова ни произносили отдельные представители администрации США, это не более чем эмоциональное давление на европейских партнеров. США как государство — это президент и Конгресс. Было решение президента или Конгресса США ввести санкции против «Северного потока»? Нет, и вряд ли будет.

«Во-первых, он вне юрисдикции США, это — проект, реализуемый в Европе и согласованный по европейским законам.

Во-вторых, даже если будет решено ввести какие-то запреты и санкции за их нарушение, это потребует времени на прохождение через конгресс. Не так это просто. К тому времени газопровод уже будет построен.

И, в-третьих, демократические правовые системы не предполагают распространение действия новых решений задним числом, поэтому нынешним участникам проекта «Северный поток — 2» в правовом плане ничего не угрожает», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на чиновника в Белом доме 28 января писало, что Соединенные Штаты потребовали от Европейского союза предпринять активные действия против строительства «Северного потока — 2».

Читайте также: США потребовали от ЕС остановить строительство «Северного потока — 2»