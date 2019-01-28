Чечня стала единственным субъектом СКФО, в котором нет долгов по зарплате

Грозный, , 13:44 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в Северо-Кавказском федеральном округе на 1 января 2019 года составила 132,7 млн рублей. Большая часть этой суммы — 132,5 млн рублей — накоплена из-за отсутствия собственных средств субъектов. Об этом говорится в материалах исследования, представленных на сайте Росстата.

По данным статистики, наибольшая сумма задолженности в СКФО приходится на Дагестан — 46,1 млн рублей и Северную Осетию — 32,9 млн рублей. В Кабардино-Балкарии сумма долга по зарплатам составила 26,6 млн рублей, в Ингушетии — 20 млн рублей, в Карачаево-Черкесии — 4,9, на Ставрополье — 2,1 млн рублей.

И лишь в Чеченской Республике совершенно нет долгов по зарплате. При этом Чечня вошла с десятку субъектов РФ, у которых на конец 2018 года отсутствовала задолженность по заработной плате.

Стоит отметить, что еще меньше, чем на Северном Кавказе, накопил долгов Уральский федеральный округ — 26,1. В случае с СКФО, очевидно, такая маленькая сумма долга сложилась по причине самой низкой средней заработной платы в России.

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