Для поддержки экспорта Казахстан планирует выделить $1,3 млрд

Душанбе, , 13:46 — REGNUM В 2019 году Казахстан выделил 500 млрд тенге ($1,32 млрд) для сохранения и расширения рынков экспорта, заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Арыстан Кабикенов, сообщает 28 января агентство «Казинформ».

Заместитель министра отметил, что выделенные средства пойдут на финансирование проектов, ориентированных на экспорт. Кабикенов добавил, что за счет выделенных средств капитал компании «Казахэкспорт» планируется увеличить на 68 млрд тенге ($180 млн).

Планируется также внедрить новый механизм государственной гарантии, который обойдется в 102 млрд тенег ($270 млн). Заместитель министра назвал также ряд других инструментов поддержки экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что из-за расхождения оценки экспортно-импортных операций между Казахстаном и Китаем бюджет республики потерял 200 млрд тенге ($528 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане оценили ущерб от расхождения оценок товарооборота с Китаем