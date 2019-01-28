Уровень безработицы в Нижегородской области минимальный среди регионов ПФО

Нижний Новгород, , 13:37 — REGNUM Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области на конец января 2019 года составил 0,35%, годом ранее показатель составлял 0,4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве со ссылкой на областное управление по труду и занятости.

В рейтинге регионов Приволжского федерального округа (ПФО) Нижегородская область делит первое место по самому низкому уровню безработицы с Ульяновской областью, причем в России оба субъекта занимают седьмое место по этому показателю.

Средний уровень безработицы в регионах ПФО на указанную дату составил 0,8%, в России — 0,9%.

«Численность безработных граждан в целом по Нижегородской области снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1067 человек», — отметили в правительстве. В качестве основной причины снижения безработицы в управлении назвали увеличение загрузки предприятий региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, просроченная задолженность по заработной плате в Нижегородской области к началу января увеличилась на 0,4% и составила 13,3 млн рублей.

Долги перед работниками есть у двух организаций, и в обоих случаях из-за нехватки собственных средств. Компании-должники работают в сфере производства пищевых продуктов.

На конец декабря 2018 года в областное управление по труду и занятости обратились 9,6 тыс. человек в поисках работы. Всего официально зарегистрированы безработными 6,5 тыс. человек против более 7,6 тыс. на тот же период 2017 года. Пособие по безработице, которое в 2019 году составляет от 1,5 до 8 тыс. рублей при нижегородском прожиточном минимуме для трудоспособного населения на третий квартал 2018 года — 10 209 рублей, было назначено для 5,9 тыс. граждан.