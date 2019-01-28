На 10,6% выросли авиаперевозки в России в 2018 году

Москва, , 13:38 — REGNUM В России в 2018 году количество авиапассажиров увеличилось на 10,6% За год аиакомпании перевезли 116,2 млн человек, сообщили в Росавиации.

Международными рейсами российских авиакомпаний в 2018 году воспользовались почти 47,4 млн человек, что на 11,5% больше, чем в 2017 году.

Регулярными рейсами на внутренних и международных маршрутах были перевезены 99,3 млн человек — это на 11,1% больше, чем в 2017 году.

Чартерные рейсы в 2018 году летали более загруженными, чем регулярные: 90,6% (плюс 0,3%) против 82,2% (плюс 0,7%) соответственно.

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Количество пассажиров, путешествующих на внутренних рейсах, в 2018 году выросло на 10% в годовом выражении и составило 68,8 млн человек.

Лидером по объему авиаперевозок стал «Аэрофлот» (35,8 млн человек, плюс 8,9%). На втором месте — S7 Airlines (11,6 млн, плюс 16,6%), на третьем — «Россия» (11,1 млн, минус 0,1%).

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Как сообщало ИА REGNUM, объём пассажирских авиаперевозок в России за период с января по ноябрь 2018 года увеличился на 10,6% в годовом выражении и составил 107,7 млн пассажиров.

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