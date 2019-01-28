Дороги Твери ждет масштабный ремонт — Руденя

Тверь, , 13:33 — REGNUM В 2019 году кампания по приведению дорог в нормативное состояние охватит все районы Твери — Центральный, Московский, Завложский и Пролетарский. Об этом говорилось 25 января на совещании, посвященном развитию улично-дорожной сети и программе дорожных работ в областном центре в 2019 году, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Значительная часть дорожных работ в Твери будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», большое внимание будет уделено центру города — запланированы работы по улице Андрея Дементьева, укладка плитки на площади Михаила Тверского.

«Это самые видовые территории города. Очень важно провести качественный ремонт, сделать привлекательными для жителей и туристов общественные пространства», — сказал на совещании Игорь Руденя.

Глава региона обратил внимание, что на тех участках, где есть возможность и необходимость расширения, нужно увеличивать количество полос движения. Магистрали должны стать не просто удобными для водителей, но и безопасными, параллельно необходимо приводить в порядок тротуары, общественные зоны и остановки общественного транспорта.

В Заволжском районе в этом году планируется отремонтировать участки по улицам П. Савельевой, Хромова, Хрустальная, Благоева, Горького, наб. А. Никитина, подъезд к мосту через реку Тверца в створе ул. Туполева. В Московском районе в программу ремонта включены участки по улицам Орджоникидзе, Фадеева, проспекту Победы, Октябрьскому проспекту. В Пролетарском районе в программу вошли объекты на границах города по улице Громова, а также съезд на Старицкое шоссе, который предполагается расширить до четырех полос. Планируется ремонт на улицах Лермонтова, Машинистов, Освобождения, Оснабрюкской и других.

Кроме того, в рамках Закона о статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы», запланированы проектные работы по реконструкции Московского, Бежецкого и Бурашевского шоссе. На 2019 год планируется провести капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе, проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки. В нормативное состояние будет приведен проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе на Волге.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2019 год объём Дорожного фонда Тверской области составит 10,6 млрд рублей, что на 45% больше, чем в 2018 году, и в 2,5 раза — по сравнению с 2016-м. Три четверти средств фонда планируется направить на строительство и ремонт дорог, поддержку дорожной деятельности в муниципалитетах.