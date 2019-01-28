Розничная торговля в Ульяновской области достигла 190 млрд рублей

Ульяновск, , 13:28 — REGNUM В 2018 году в Ульяновской области розничный товарооборот составил почти 190 млрд рублей, что на 1,3% выше уровня 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам тематического совещания.

По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, в регионе численность занятых в сфере розничной торговли за 2018 год выросла на 8,6% — до 20 933 человек. Рост розничного товарооборота составляет 185,7 млрд рублей, или 101,3% к аналогичному уровню 2017 года. В области работают более 10 тыс. стационарных объектов торговли, 2040 нестационарных, 191 площадка на 5280 торговых мест, 307 объектов мобильной торговли. За 2018 год открылось порядка 50 новых точек, реализующих продовольственные товары.

В министерстве подчеркнули, что отдельным направлением в развитии розничной торговли в 2018 году стала ярмарочная торговля, которая охватила все муниципальные образования. В частности, свыше 50 губернаторских областных сельскохозяйственных ярмарок посетили около 300 тыс. человек, продано продукции на 195 млн рублей.

Областные власти напоминают, что развитие торговли происходит совместно с выполнением основных положений доктрины продовольственной безопасности Ульяновской области, согласно которой установлены следующие критерии производства собственной продукции: зерна — не менее 95%, сахара — не менее 80%, растительного масла — не менее 80%, мяса и мясопродуктов — не менее 85%, молока и молокопродуктов — не менее 90%, картофеля — не менее 95%.