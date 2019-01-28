В 2018 году производство золота в Таджикистане выросло на 17%

Душанбе, , 13:28 — REGNUM В 2018 году объем производства золота в Таджикистане составил 6,4 тонны, что на 16,9% больше, чем в 2017 году, сообщает 28 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство промышленности и новых технологий республики.

В министерстве отметили, что республика располагает 137 месторождениями с подсчитанными запасами золота. Около 70% всего драгоценного металла в Таджикистане добывает китайско-таджикистанское предприятие «Зарафшон».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года в Таджикистане было добыто 5,5 тонны золота, что на 11,2% больше, чем в 2016 году. В феврале 2018 года в министерстве промышленности и новых технологий республики планировали добыть за год 6,6 тонны золота.

Читайте также: В Таджикистане добыли почти шесть тонн золота