Негатив отсрочил проект непрерывной магистрали в центре Тюмени

Тюмень, , 13:35 — REGNUM Правительство Тюменской области приостановило проектирование непрерывной, бессветофорной магистрали в центре Тюмени. Об этом сообщил на пресс-конференции 28 января 2019 года начальник Главного управления строительства региона Сергей Шустов.

Реализация современного проекта, по его словам, принесёт «много негатива и не так много пользы». Против реализации магистрали непрерывного движения выступали урбанисты и экологи. Основной минус идеи автодороги непрерывного движения, по признанию Сергея Шустова, — это невозможность расширения полотна из-за близости жилых домов. Главная задача, которую должна была решить магистраль — увеличить пропускную способность центральных перекрёстков и создать комфортные условия для пешеходов при пересечении улицы Мельникайте в виде надземных переходов. После того, как в Тюмени запущена объездная дорога, ожидается падение потока транспорта на основной городской дорожной артерии.

Напомним, Тюменская кольцевая автомобильная дорога (ТКАД) протяжённостью в 55 километров была сомкнута в последних числах ноября 2018 года. Её строили 15 лет.

На данный момент разработана проектная документация на строительство развязки на перекрестке ул. Мельникайте и 30 лет Победы. К строительству объекта планируется приступить в 2019 году.

Напомним, ранее Сергей Шустов заявлял, что отказ от дороги непрерывного движения в Тюмени «лишь усугубит сложную дорожную ситуацию в городе».

«Будут автомобили двигаться без остановок — загазованности будет меньше, чем сейчас, когда все стоят на светофорах. Может быть, мы еще не привыкли к надземным пешеходным переходам, хотя во многих странах они активно применяются. В целом всё логично», — утверждал начальник Главного управления строительства Тюменской области в августе 2018 года.

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