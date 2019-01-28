Кадыров поручил создать планы развития приграничных с Дагестаном территорий

Грозный, , 13:23 — REGNUM Пять регионов Чечни, граничащие с Дагестаном, требуют внимания к себе. В настоящее время развитие их территорий идет не лучшим образом. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что вина за это лежит на руководителях Ножай-Юртовского, Шаройского, Веденского, Шелковского и Гудермесского районов.

На встрече с ними 25 января Кадыров отметил, что подведомственные им муниципальные образования показывают «не совсем положительные результаты по развитию».

«Я вижу в этом некомпетентность самих руководителей и глав поселений. Дал поручение представить мне видение и планы развития территорий. Необходимо предпринять действенные меры для улучшения ситуации в таких направлениях, как животноводство, сельское хозяйство, туризм», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что в ближайшее время будет проведена работа по определению границы между Чечней и Дагестаном. Ее протяжённость составляет 475 км. Внесение данных по границе в Единый государственный реестр недвижимости координатных описаний границ будет проведено совместно обеими республиками.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров заявил, что работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости координатных описаний границ с соседними субъектами ведется по поручению президента РФ Владимира Путина во всех регионах страны. В сентябре 2018 года было подписано соглашение об установлении границы между двумя субъектами. В настоящее время Чечня проводит эту работу с руководством Ставропольского края, Северной Осетии, Дагестана.

При этом процесс урегулирования приграничного вопроса идет в спокойной обстановке. Между Чечней и Дагестаном нет неразрешимых проблем, так же, как и в вопросе установления границ между Чечней и Северной Осетией, а также Ставропольским краем.

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