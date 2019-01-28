ФАС возбудила дело против правительства Челябинской области

Челябинск, , 13:15 — REGNUM В Челябинске управление ФАС возбудило дело против правительства региона. Также по нему проходят региональное министерство экологии и ООО «Полигон ТБО», сообщили журналистам в ведомстве.

С заявлением в УФАС обратились представители Фонда региональной агломерации «Большой Челябинск». По его заявлению и было возбуждено это дело. Заявитель посчитал, что отдельным хозяйствующим субъектам были созданы преимущества в сфере твёрдых коммунальных отходов. Причём из бюджета были выделены средства на создание системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Представители ФАС изучили утверждённый 19 ноября 2018 года постановлением областного правительства Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с обработкой и захоронением твердых коммунальных отходов в 2018 году. В этом документе оговорены возможности для выделения субсидий тем хозяйствующим субъектам, которые занимаются оказанием услуг по обработке и (или) захоронению отходов.

«По предварительным данным, Порядок фактически предусматривает возможность получения субсидии только ООО «Полигон ТБО» Сосновского муниципального района», — говорится в официальном сообщении УФАС.

Решение по заявлению фонда антимонопольный орган может принять примерно через месяц. На 25 февраля намечено рассмотрение дела. По данным ФАС России, ООО «Полигон ТБО» получило субсидии на общую сумму более 32 млн рублей.