В России ужесточили правила микрофинансовой деятельности

Москва, , 12:58 — REGNUM Сегодня, 28 января, в России начали действовать новые законодательные ограничения в сфере потребительского кредитования и микрофинансовой деятельности. Соответствующий закон, подписанный 29 декабря президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно вступившим в силу изменениям, отныне процентная ставка по займу не может превышать 1,5% в сутки, а все проценты и неустойки по договору не могут превышать сумму самого долга более чем в 2,5 раза. Также в документе указано, что с июля 2019 года процентная ставка по займу не может быть выше 1% в день, а сумма процентов и неустоек не должна превышать основной долг более чем в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января депутаты Госдумы проголосовали против принятия в первом чтении законопроекта, направленного на ужесточение правил рекламы микрофинансовых организаций (МФО) и их услуг.

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