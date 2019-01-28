В Южной Корее введут в эксплуатацию новые 14 маршрутов

Сеул, , 13:05 — REGNUM В Южной Корее введут в эксплуатацию новый скоростной междугородный автобус премиум — класса по 14 маршрутам, сообщает Yonhap News.

Согласно новостному источнику, данный автобус будет осуществлять перевозки по 14 новым маршрутам: Сеул — Тэджон / Кенджу / Чхонджу / Конджу / Иксан / Самчхон / Тонхэ / Западный автовокзал Пусана; Восточный Сеульский автовокзал — Чинхэ / Масан; Инчхон — Пусан; Пусан — Кванджу / Чонджу / Чхонджу.

Кроме того, количество рейсов по семи маршрутам (Сеул — Чинджу / Седжон / Кунсан и т.д.), по которым уже ходят автобусы премиум — класса увеличится до 18.

Известно, что после ввода в эксплуатацию (ноябрь 2016 года) скоростные автобусы премиум класса, которые рассчитаны на 21 пассажира получили больший отклик у пользователей данного вида транспорта, чем 28-местный скоростной автобус.

Кроме того Министерством земли, инфраструктуры и транспорта провело опрос среди пассажира автобусов премиум-класса. В опросе приняло участие более 3324 человек. Согласно результатам опроса, 88% респондентов были в восторге от нового вида транспорта. Среди преимуществ автобуса премиум — класса были выделены: удобные сидения (52%), занавески между сидениями (37%), телевизор в спинке каждого сидения (8%).

Согласно новостному источнику, новые маршруты будут осуществлять перевозки с марта 2019 года.