Экспорт российских услуг к 2024 году составит 100 млрд долларов

Москва, , 12:59 — REGNUM Программу развития внешнеэкономической деятельности России скорректируют. Поправки на официальном сайте проектов нормативно-правовых авторов разместил Минэкономразвития.

В рамках программы предложили ввести три новых проекта, которые реализуют до 2024 года. Первый направлен на развитие международной кооперации и экспорта, второй касается экспорта услуг, а третий — логистики международной торговли. Из пояснительной записки к проекту следует, что поправки подготовили для реализации майский указов президента.

В планах по развитию экспорта и кооперации предусмотрено субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам и другим займам. Также предусмотрена поддержка продвижения российских товаров на внешние рынки и по участию России в деятельности «Всемирной торговой организации».

Задача второго проекта — добиться, чтобы экспорт российских услуг к 2024 году составил не меньше 100 млрд долларов. Для этого из федерального бюджета планируется выделить 821 млн рублей.

Минэконом также отметил, что для развития логистики предложено выделить дополнительные средства на обустройство и эксплуатацию 25 приоритетных экспортно-ориентированных пунктов пропуска.