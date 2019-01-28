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РЖД инвестирует в развитие Северной железной дороги 25,9 млрд рублей

Экономика

Сумма в 1,5 раза превышает объём затрат в минувшем году

РЖД инвестирует в развитие Северной железной дороги 25,9 млрд рублей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Москва, 28 января 2019, 12:52 — REGNUM  Объём инвестиций, который будет направлен в 2019 году в развитие Северной железной дороги ОАО «РЖД», составит 25,9 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель предыдущего года. Об этом 28 января сообщает пресс-служба компании.

Инвестиционная программа предприятия включает развитие железнодорожных подходов к портам Северо-Запада России, реконструкцию на станциях Череповец-II, Буй, Шарья, Лоста в Вологодском регионе СЖД, реконструкцию железнодорожных мостов через Северную Двину, Унежму и Онегу в Архангельском регионе, модернизацию и капитальный ремонт железнодорожного пути, ряда других объектов.

Также финансирование будет направлено на развитие локомотивного хозяйства и ремонт действующего тягового подвижного состава. В инвестиционную программу Северной железной дороги в 2019 году вошли проекты, связанные с развитием пассажирской инфраструктуры, а также повышением безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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