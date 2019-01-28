В Казахстане оценили ущерб от расхождения оценок товарооборота с Китаем

Астана, , 12:51 — REGNUM Из-за расхождений оценки экспортно-импортных операций между Казахстаном и Китаем казахстанский бюджет теряет ежегодно около 200 млрд тенге ($528 млн), заявил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, сообщает 28 января агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что по итогам 2017 года расхождения в оценке торговых операций с Китаем составили $6,9 млрд. По словам Смаилова, расхождения связаны с транзитом товаров через границу на пункте пропуска «Хоргос», так как товары, пронесенные населением, не подлежать декларированию.

Кроме того, на расхождения оценки экспортно-импортных операций влияет недобросовестное поведение участников внешнеэкономической деятельности и методологические особенности расчета экспорта в Казахстане и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года внешний товарооборот Казахстана составил $84,345 млрд, что на 20,5% больше, чем январе-ноябре 2017 года.

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