Глава совета по инвестициям Индонезии рассказал о росте экономики страны

Давос, Швейцария, , 12:40 — REGNUM Глава координационного совета по инвестициям Индонезии Томас Лембонг рассказал о перспективах экономики страны на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) в 2019 году, сообщает Antaranews.

Томас Лембонг заверил, что экономика Индонезии будет расти медленно, но уверенно.

«В 2017 году экономика Индонезии выросла на 5,07% и достигла одного трлн долларов США. Это стало одним из исторических экономических событий страны. Поскольку в 2017 году Индонезия вступила в «клуб триллионников», став 15-й крупнейшей экономикой в мире», — отметил глава координационного совета по инвестициям Индонезии.

«Клуб триллионников» — это неофициальная классификация крупнейших экономик мира с валовым внутренним продуктом (ВВП) более одного трлн долларов США в год.

Помимо участия в серии мероприятий ВЭФ, Томас Лембонг провел встречу с рядом зарубежных компаний в таких областях, как информационные технологии, энергетика, туризм, логистика, финансовые услуги, фармацевтическая промышленность, переработка отходов и онлайн-торговля, чтобы обсудить инвестиционные возможности в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что экономический рост в стране в 2018 году составил 5,17%.

Подробности: Глава Индонезии: экономический рост в 2018 году — 5,17%