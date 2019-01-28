Дорогу от Чистополя должны построить к концу октября: тендер в Татарии

Чистополь, Татария, , 12:33 — REGNUM Строительство автомобильной дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Баланда — Верхняя Баланда в Аксубаевском муниципальном районе Татарии обойдётся бюджету республики свыше 62 млн рублей. Подрядчика определят на аукционе 15 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком тендера выступает государственное казённое учреждение «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ». Начальная цена контракта составляет 62 092 597 рублей, которые выделят из республиканского бюджета. Принять участие в тендере, результаты которого подведут 15 февраля 2019 года, смогут лишь компании с опытом «исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ» за последние три года до даты подачи заявки на участие в закупке, но стоимость такого исполненного контракта должна быть не менее 20% от начальной цены этого тендера.

Работы должны быть выполнены до 24 октября 2019 года. Общая площадь дороги — 3,963 км.

Напомним, в 2019 году в Татарии по государственной программе «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 160 км дорог. Всего на дорожный ремонт в республике намерены потратить 5,04 млрд рублей с учётом федеральных траншей.