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Для рубля неделя началась с хороших новостей

Экономика

… но укрепление рубля ограничено

Для рубля неделя началась с хороших новостей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 28 января 2019, 12:32 — REGNUM  Начало завершающей недели января в целом позитивно для рубля. 28 января — последний день налогового периода. Отложен до середины февраля «шатдаун» правительства США, что взбодрило рынки. Сняты санкции с компаний Олега Дерипаски. Всё это приводит к росту российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«С другой стороны, несколько ослабевают нефтяные котировки с $61,30 до $60,60 за баррель нефти марки Brent. Подрастает и доллар на рынке Форекс с 95,3 к 95,6 пункта по агрегатному индексу доллара DX. Поэтому укрепление рубля ограничено», — полагает эксперт.

Кроме того, рынок ждёт очень важные события в ближайшие дни — решение по кредитно-денежной политике ФРС, новый раунд торговых переговоров США и Китая в Вашингтоне, статистику по ВВП и занятости в США.

«Соответственно, 28 января вероятно малое движение в основных рублёвых парах. Очевидно, диапазон колебаний котировок составит 65,60−66,50 руб./дол и 74,40 — 75,90 руб./евро», — считает Гойхман.

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