Минфин Казахстана прокомментировал внедрение контрольно-кассовых машин

Астана, , 12:31 — REGNUM Национальная палата предпринимателей (НПП) Казахстана «Атамекен» перенесла сроки повсеместного применения контрольно-кассовых машин (ККМ) с 2024 на 2020 год, заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на правительственном часе в парламенте республики, сообщает 28 января издание Zakon.kz.

Министр отметил, что применение онлайн-ККМ позволит предпринимателям увеличить размер выручки. По словам Смаилова, по итогам второго полугодия 2018 года за счет внедрения ККМ дополнительные налоговые поступления составили 895 млн тенге ($2,36 млн).

Отметим, повсеместно применение онлайн-ККМ регламентировано законопроектом по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности в Казахстане, который проходит слушания в парламенте. Законом планируется ввести налоговые льготы для предпринимателей, использующих ККМ с функцией передачи данных.

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