В клинике Казанского университета впервые провели «операцию Дэвида»

Казань, , 12:20 — REGNUM Хирурги университетской клиники Казанского федерального университета успешно выполнили «операцию Дэвида» — протезирование корня и восходящего отдела аорты, — сохранив при этом собственный клапан сердца. Об этом 28 января сообщает пресс-служба вуза.

У 57-летнего пациента выявили критическое расширение — аневризму восходящего отдела аорты, разрыв которой почти всегда приводит к гибели. Хирурги решили применить методику, которую разработал известный кардиохирург Тайрон Дэвид, которая предполагает замену пораженного участка аорты протезом, с сохранением при этом собственного аортального клапана сердца. «Операция Дэвида» относится к разряду высшей категории сложности и выполняется только в ограниченном числе российских клиник. Во время этого вмешательства клапан сердца необходимо правильно разместить и зафиксировать в протезе аорты, аккуратно вшить в протез устья коронарных артерий.

«Пациенты, у которых клапан аорты заменяется механическим протезом, вынуждены пожизненно принимать препараты для снижения свертываемости крови. Иногда это вызывает дискомфорт у пациентов, а иногда, при нарушении режима приема, становится причиной осложнений. Поэтому, при наличии возможности, считается предпочтительным сохранение собственного клапана, обладающего к тому же непревзойденными гемодинамическими параметрами», — пояснил заведующий отделением кардиохирургии Данияр Хазиахметов.

Операция длилась четыре часа, прошла успешно. На следующий день после операции пациент был переведен в палату.

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