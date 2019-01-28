Отели в Турции на лето-2019 подорожали на 10-15%

Москва, , 12:17 — REGNUM Турецкие отели для отдыха летом 2019 года в среднем подорожали на 10−15%. Туроператоры связывают рост цен с высоким спросом туров, девальвацией курса лиры и повышением затрат отельеров, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

При этом в АТОР отметили, что несмотря повышение цен в отелях, Турция остается лидером раннего бронирования на лето-2019. Спрос на туры показывает двухзначный рост.

Продажи туров в Турцию по состоянию на январь идут с опережением прошлогодних объемов. Увеличение продаж туров в январе 2019 года составляет от 10% до 100% по сравнению с январем 2018 года.

По данным туроператоров, доли бронирований отелей 5*, 4* и 3* на летний сезон в Турции не показывают значительных изменений по сравнению с 2018 годом. В основном туристы выбирают размещение в отелях категории 5* и 4* на «все включено».

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Как сообщало ИА REGNUM, стоимость путевки на отдых в отелях Турции «всё включено» может в 2019 году подорожать. Это связано с тем, что с нового года в стране резко подорожал импортный алкоголь.

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