Персональные данные могут стать для граждан России новым источником дохода

Москва, , 12:10 — REGNUM У граждан России может появиться новый легальный способ пополнить свой кошелёк. Речь идёт о возможности зарабатывать на своих персональных данных. С такой инициативой выступил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). По оценке авторов, граждане смогут продавать свои данные, зарабатывая до 60 тыс. рублей в год.

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В настоящее время в российском законодательстве нет чётких положений, которые позволяют установить, кому реально принадлежат персональные данные, пишет газета «Коммерсантъ». Это приводит к тому, что некоторые операторы распространяют их на коммерческой основе без согласия субъекта. Второй момент, непрозрачность регулирования сдерживает легальный обмен данными, и рынок в этом направлении не развивается.

В проекте изменений в закон «Об информации», подготовленном ФРИИ, предлагается ввести термин «деперсонализированные данные» и обеспечить их свободное обращение на рынке. Граждане смогут предлагать свои данные с определенной целью и сроками, а бизнес сможет покупать их за вознаграждение в различных формах.

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По словам представителя фонда, текст законопроекта еще дорабатывается и обсуждается с экспертами и игроками рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться специальный ресурс, благодаря которому жители страны смогут не узнать, пользуется ли кто-нибудь их персональными данными, но и запретить использовать их персональные данные. Разработка сайта предусмотрена правительственной программы «Цифровая экономика». Планируется, что ресурс будет введён в эксплуатацию в 2019 году.

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