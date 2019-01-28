Татарию и Башкирию, Самару и Саратов объединят «горизонтальные субсидии»

Москва, , 12:09 — REGNUM Если система «горизонтальных субсидий» будет реализована, то регионы могут организовать интересные и выгодные для обеих сторон партнерства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

В Госдуме рассматривается пакет законопроектов о запуске с 2020 года «горизонтальных субсидий» между регионами РФ. Речь идет о возможности одного субъекта предоставлять другому субсидии из своего бюджета для реализации проектов или покрытия дефицита региональной казны.

«Теоретически интересным может получиться партнёрство Татарстана и Башкирии, Самарской и Саратовской областей, Татарстана и Марий Эл», — заявил Сигал.

По его словам, в этом случае речь идет о регионах-соседях, между тем инициатива может быть удачной и для субъектов РФ, не имеющих общей границы.

Как ранее заявлял корреспонденту ИА REGNUM Сигал, горизонтальные субсидии в то же время могут экономически подчинить один регион другому.

«Есть как очевидные преимущества — выравнивание темпов развития, социально-экономической инфраструктуры и так далее, — так и определённые риски, когда фактически может постепенно происходить квазиподчинение одного региона другому. Правда, на экономической основе», — отмечал Сигал.

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