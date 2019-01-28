«Ситуация критическая»: о долгостроях в Чувашии

Чебоксары, , 11:55 — REGNUM В Чувашии насчитывается 20 проблемных домов, из них в реестр включены три. По одному из проблемных объектов — позиции 5 по проезду Соляное — ситуация «кричащая, критическая». С учётом того, что с июля вводятся эскроу-счета, число застройщиков в республике может сократиться более чем в два раза — до 35. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данные вопросы были обсуждены на расширенной коллегии прокуратуры Чувашии.

По данным прокуратуры, на начало 2019 года в реестр домов, застройщиками которых не соблюдены первоначальные сроки передачи квартир дольщикам, входят 20 домов (на 1 января 2018 года — 19 домов), из них 11 — в Чебоксарах, восемь — в Новочебоксарске, один — в Чебоксарском районе. Если на начало прошлого года застройщики не выполнили обязательства по 2274 договорам, то на 1 января 2019 года — по 2758 договорам. После мер прокурорского реагирования в течение 2018 года из этого перечня исключены семь домов в связи с вводом их в эксплуатацию и передачей квартир 1435 дольщикам, в том числе пять домов в Чебоксарах, два — в Новочебоксарске.

«Вместе с тем прокуроры на местах не всегда занимают принципиальную позицию по защите прав участников долевого строительства. К примеру, прокурором Калининского района Чебоксар в течение длительного периода времени не давалась надлежащая оценка ситуации, связанной с подключением фактически готового 180-квартирного многоквартирного дома по пр. Тракторостроителей, позиция 18, к сетям газо‑ и водоснабжения. Только после вмешательства аппарата прокуратуры республики дом был подключен к коммунальным сетям», — говорится в докладе первого заместителя прокурора Чувашии Александра Евграфова.

Из 20 домов в сводный перечень проблемных объектов включены три дома, так как их строительство не ведётся более полугода.

«Мы пошли на это в связи с тем, что пришли к выводу, что других рычагов воздействия для достройки данных домов нет. В настоящее время находится на исполнении план-график («дорожная карта») по их достройке, утвержденный 3 октября 2018 года главой республики, в том числе путем предоставления новым застройщикам земельных участков для жилищного строительства (взамен принятых ими обязательств). Для этого на региональном уровне во втором полугодии 2018 года создана необходимая нормативно-правовая база», — отмечается в докладе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году чувашские власти заявили об отсутствии обманутых дольщиков, но с августа 2018 года в регионе в очередной раз столкнулись с данной проблемой: в сводный перечень проблемных объектов республики включены три дома, по которым заключено 306 договоров долевого участия на сумму 861 млн рублей. Все они расположены в Чебоксарах: это позиция 5 по проезду Соляное (застройщик «Алза»), позиция 83 по улице Калинина (застройщик «Победа»), позиция 6 по улице Гражданской (застройщик «Кратонстрой»).

"Складывается такая ситуация, что в сводный перечень проблемных объектов включены три дома, по которым заключено 306 договоров долевого участия на сумму 861 млн рублей… У нас есть полная картина, понимание по всем объектам. Но в тоже время мы с Василием Митрофановичем (прокурор Чувашии Василий Пословский, прим. ИА REGNUM) 23 января в приёмной президента Российской Федерации в Чувашской Республике провели приём граждан. Там находились дольщики микрорайона Соляное, действительно там кричащая проблема. Василий Митрофанович как всегда чётко, жёстко поставил задачу перед органами власти республики и Чебоксар, чтобы принять исчерпывающие меры. Но ситуация там критическая», — заявил на коллегии главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров.

Говоря о долгостроях, в прокуратуре Чувашии открыто признают, что до настоящего времени прокурорами «без должного внимания оставлены вопросы надлежащей уголовно-правовой оценки действий (бездействия) руководителей и владельцев застройщиков проблемных домов».

«С 1 июля 2019 года вступают в силу изменения законодательства, согласно которым привлечение средств дольщиков возможно только с использованием эскроу-счетов в уполномоченных банках, на которых хранятся средства дольщиков до получения застройщиком разрешительных документов на ввод дома в эксплуатацию. По информации минстроя Чувашии, в результате этих изменений число застройщиков может сократиться более чем в два раза — до 35», — полагают в надзорном ведомстве.

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На коллегии городским и районным прокурорам поручено принять «превентивные меры по недопущению нарушения установленного законом порядка привлечения средств граждан и ухода застройщиков в «тень». Ожидается, что за каждым долгостроем будет закреплён «конкретный оперативный работник», на которого будет возложена обязанность «по еженедельному мониторингу ситуации на строительной площадке».