Рыбацкий посёлок в Приморье ждёт голод: первые жертвы передела?

Владивосток, , 12:14 — REGNUM Рыбацкий посёлок Зарубино в Приморском крае, где проживает 3 тыс. человек, а почти все взрослое население работает на градообразующем предприятии — «Зарубинской базе флота» — оказался на грани голода и нищеты. Предприятие не получило квот на вылов водных биоресурсов. Флот стоит — люди вот-вот окажутся без средств к существованию и умоляют власти о помощи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жители и рыбаки в отчаянии обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко за помощью. «Зарубинская база флота» — градообразующее предприятие Зарубино, занятое переработкой рыбы в Хасанском районе Приморья — оказалось на грани остановки производства в связи с лишением квот, которые исторически закреплены за предприятием.

«Невыдача предприятию разрешений на вылов 1,3 тыс. тонн минтая, а также кукумарии, спизулы, морского ежа и трески уже сегодня поставило предприятие в условия, когда оно вынуждено остановить деятельность и уволить 220 работников, — говорится в письме приморских рыбаков в Интерфакс.

С учётом семей подлежащих увольнению работников, на грань голода будут поставлены порядка 70% всех жителей Зарубино.

Рыбаки предупреждают о социальном взрыве, так как другой работы в Зарубино нет.

Приморское отделение Росрыболовства, как выяснило руководство компании, не выдаст предприятию разрешение на промысел.

Между тем, у компании с Росрыболовством есть действующие договоры сроком на 15 лет — и их никто не расторгал.

При этом официального отказа из Росрыболовства компания на момент публикации ещё не получала.

«Но очевидно, что разрешения на промысел нам не выпишут, так как один из чиновников Росрыболовства «выкинул» нашу компанию из приказа на добычу. Коллектив прекрасно понимает, что идёт возможно намеренное уничтожение поселко образующего предприятия или начало рейдерского захвата», — говорится в письме трудового коллектива «Зарубинской базы флота».

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам дальневосточной лососевой путины рыбаки обвинили правительство РФ в регуляторном хаосе. Президент ВПРПЭ Герман Зверев направил в адрес главы СП РФ Алексея Кудрина письмо с просьбой открыто проанализировать методики оценки эффективности госуправления в рыбохозяйственной сфере. Итог анализа, проведенного экспертами Счётной палаты, был убийственным:

«Действия правительства РФ в сфере регулирования рыбохозяйственного комплекса страны носят все признаки регуляторного хаоса».

Сегодня, 28 января 2019 года по всему миру — в портах, на промысловых судах в открытом море — проходит акция протеста дальневосточных рыбаков. Её поддержали их коллеги из других рыбацких регионов РФ. Всего в акции участвуют более 200 промысловых судов, более 10 тыс. человек.

Рыбаки протестуют против замены «исторического принципа распределения квот» на аукционный, считая, что на аукционах им фактически намерены продавать право на труд.

Рыбаков поддерживают и губернаторы рыбацких регионов, понимающие, что аукционы грозят их субъектам пустыми бюджетами и безумным ростом безработицы, когда на улице будут враз оказываться сразу целые поселения — как это уже происходит в приморским Зарубино.

Рыбаки также возмущены беспрецедентной кампанией по дискредитации отрасли, которую развернули главные телеканалы страны.