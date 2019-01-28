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В Казахстане создали комиссию по решению проблем в рамках ЕАЭС

Экономика

Комиссия будет оперативно реагировать на проблемные ситуации казахстанских предпринимателей

Астана, 28 января 2019, 11:34 — REGNUM  В национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен» создали согласительную комиссию, которая будет рассматривать вопросы, касающиеся торговых барьеров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили 28 января в пресс-службе НПП «Атамекен».

В состав комиссии вошли депутаты Мажилиса парламента Казахстана, заместители министров профильных ведомств и другие представители государственных органов республики.

В национальной палате отметили, что новая комиссия будет оперативно реагировать на проблемные ситуации казахстанских предпринимателей, возникающие в рамках ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе между предпринимателями России и Казахстана возник спорный вопрос о продлении беспошлинного ввоза сахара на территорию Казахстана. По мнению российской стороны, данная мера создает конкурентные преимущества для казахстанских производителей. В Астане считают, что Москва лоббирует интересы российских производителей сахара для экспорта профицитного и дорого товара в республику.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали недостатки отмены беспошлинного ввоза сахара

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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