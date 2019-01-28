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Налоговое бремя: Оренбуржье увеличило поступления в федцентр

Экономика

Сумма налоговых поступлений в федеральный бюджет выросла на 54,7% по сравнению с январём-декабрём 2018 года

Оренбург, 28 января 2019, 11:31 — REGNUM  От налогоплательщиков Оренбургской области в январе — декабре 2018 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 383,5 млрд рублей налоговых доходов, что на 46,1% поступлений 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФНС по региону. Также отмечено существенное увеличение поступлений в федеральный бюджет.

Поступления в федеральный бюджет составили 300,9 млрд рублей, что на 54,7% выше поступлений аналогичного периода 2018 года. В налоговой службе объяснили столь значительный рост финансовых перечислений увеличением поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых на 54,9%.

Стоит отметить, что ряд оппозиционно настроенные местные политики неоднократно обращали внимание на распределение финансов между бюджетами субъекта РФ и федеральным центром, как несправедливое. Так, депутат Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов ранее отметил, что почти 80% налоговых и неналоговых доходов Оренбургской области поступает в федеральный бюджет, а 21,5% остаётся в регионе. Кроме этого, с 2017 года в нефтедобывающих регионах, как Оренбуржье, забрали ещё в федеральный бюджет 1% налога на прибыль организаций, а это более 1 млрд рублей.

По данным УФНС по региону, в январе-декабре 2018 года в консолидированный бюджет России из Оренбуржья поступило почти 400 млрд рублей, а в собственный консолидированный бюджет — 82,6 млрд рублей налоговых доходов.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2018
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