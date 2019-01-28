Москва заключила контракт с «КамАЗом» на 6,5 млрд рублей

Москва, , 11:17 — REGNUM Власти Москвы заключили договор с ПАО «КамАЗ» на поставку 100 электробусов и 36 ультрабыстрых зарядных станций к ним, сообщили журналистам в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

С предприятием заключен «контракт жизненного цикла» (КЖЦ), предполагающий долгосрочное сотрудничество. Он предусматривает сервис и поставку комплектующих в ближайшие 15 лет. Цена контракта составила 6,57 млрд рублей.

Среди требование к электробусам — оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, система климат-контроля, спутниковая навигация, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и Wi-Fi.

В мэрии считают КЖЦ перспективных механизмом государственно-частного партнёрства и предполагают его использование для соглашений в сфере коммунального хозяйства и здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве электробусы впервые запущены на маршруты в сентябре 2018 года.

По данным СМИ, группа ГАЗ не смогла принять участие в конкурсе из-за зарубежных санкций в отношении Олега Дерипаски, в результате которых возникли трудности с иностранными поставщиками.

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