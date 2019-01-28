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Россия выполнила годовой план по экспорту вооружений

Экономика

Окончательные итоги года будут опубликованы после доклада президенту

Россия выполнила годовой план по экспорту вооружений
Российские танки. Арма 2017

Москва, 28 января 2019, 11:08 — REGNUM  По итогам 2018 года Россия полностью достигла намеченных планов по экспорту вооружений. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Дмитрий Шугаев.

По словам руководителя ведомства, окончательные итоги года будут опубликованы после доклада президенту России Владимиру Путину.

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что план мы выполнили», — подчеркнул Шугаев, добавив, что сумма экспорта держится на уровне $15 млрд, а портфель контрактов с зарубежными контрагентами составляет $55 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зарубежные военные эксперты назвали российский танк Т-90С бестселлером российского экспорта вооружений за его огневую мощь, управляемость, долговечность и невысокую стоимость.

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Военно-промышленный комплекс
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