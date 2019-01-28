Крупнейший рынок на Северном Кавказе открылся в Махачкале

Махачкала, , 11:07 — REGNUM Крупнейший на Северном Кавказе рынок «Муниципальный» открылся в пригороде Махачкалы. Оптово-розничная площадка расположилась в пяти километрах от северного въезда в сторону города города Кизилюрта, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

На первом этапе строительства было возведено 250 магазинов, но в общей сложности рынок рассчитан на тысячу мест. Торговые павильоны площадью 60 кв. м представляют собой двухуровневую площадку — для торговой деятельности и складских помещений.

Общая площадь рынка с налаженной инфраструктурой составляет 180 тысяч кв. м. Сюда в дальнейшем будут переведены торговые точки из многочисленных внутригородских рынков. На территории площадки также имеются мечеть, кафе, автостоянка для общественного и грузового транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, открыть крупную торговую площадку в черте Махачкалы руководство города планировало не один год. Реализация проекта должна снять транспортную напряженность и разгрузить городскую логистику.

Кроме того, проект позволит эффективно бороться с «теневой» занятостью. Новый рынок призван создать легальные рабочие места и обеспечить поступление свыше 100 млн рублей в год в бюджеты всех уровней.

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