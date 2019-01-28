США вынуждены замедлить добычу газа

Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Американские производители природного газа отказываются наращивать добычу. Причина — поставки топлива стали опережать спрос и цены падают, сообщает The Wall Street Journal.

Крупные американские газодобытчики в этом году планируют сократить расходы на бурение. Добычу сланцевого газа часть компаний оставит на прежнем уровне, часть вынуждена будет уменьшить. Рекордные показатели 2018 года, которыми так гордились в США, по мнению авторов статьи, удалось достичь благодаря экспорту и производителям электроэнергии. И хотя в 2019 году в Америке откроют несколько экспортных предприятий по производству сжиженного природного газа, сохранить добычу голубого топлива на уровне прошлого года, вряд ли удастся.

Долгие годы сланцевики наращивали добычу без оглядки на экономическую целесообразность. Однако сейчас наступил момент, когда некоторые американские компании больше не в силах увеличивать производство, сказано в материале WSJ.

«В течение многих лет акции исследователей сланца ценились в основном за их будущие перспективы. Годовой рост производства был основным компонентом формул, определяющих вознаграждение руководителей. Многие скважины пробурены без учета цен на сырье, потому что срок аренды может истечь из-за отсутствия бурения», — отметили авторы статьи, добавив: желание любой ценой добиться роста добычи стало для сланцевых компаний трудной привычкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вашингтон потребовал от стран Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Посол США в Берлине Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода.