Рост цен на Северо-Западе России оказался чуть ниже, чем в целом по стране

Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM За прошедший 2018 год показатель инфляции в Северо-Западном федеральном округе составил 4,1%, оказавшись немного ниже, чем в целом по России (4,3%). Об этом сообщило 28 января управление по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

К концу 2018 года усилился рост цен на плодоовощную продукцию, мясные продукты и яйца. Среди овощей больше всего выросли цены на капусту. Из непродовольственных товаров больше всего к концу года подорожали медицинские товары, поскольку среди них много импортных, и на них отразилось падение рубля.

Годовой рост цен на услуги увеличился с 3,5% в ноябре до 3,8% в декабре 2018 года. Заметнее всего подорожали услуги пассажирского транспорта, а также туристические услуги.

В Санкт-Петербурге годовая инфляция в декабре 2018 года составила 3,9%. Самый высокий уровень инфляции в регионах СЗФО за 2018 год был зафиксирован в Республике Коми — 5,1%. Самая низкая инфляция на Северо-Западе наблюдалась в Архангельской области — 3,8%.