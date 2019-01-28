СМИ узнали о потере группой ГАЗ контракта из-за санкций против Дерипаски

Москва, , 10:41 — REGNUM В конкурсе Москвы по электробусам не смогла принять участие группа ГАЗ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По их данным, причиной отказа от борьбы за контракт в 6,6 млрд рублей, который достался «КамАЗу», стало нежелание иностранных поставщиков работать с группой ГАЗ из-за санкций против активов Олега Дерипаски.

В департаменте инвестполитики Москвы сообщили, что ГУП «Мосгортранс» заключило с КамАЗом контракт на поставку 100 электробусов и 36 станций ультрабыстрой зарядки.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января 2019 г. Минфин США снял ограничительные меры с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски En+, «Русал» и «Евросибэнерго», однако в отношении предпринимателя санкции продолжают действовать.

Читайте также: США сняли санкции с «Русала», но не с Дерипаски