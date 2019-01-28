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Российские нефтяники проводят испытания нового полимерного проппанта

Экономика

Инновационный материал повысит эффективность отдачи скважин

Российские нефтяники проводят испытания нового полимерного проппанта
skeeze
Нефть

Ханты-Мансийск, 28 января 2019, 10:34 — REGNUM  Специалисты нижневартовского «Самотлорнефтегаза» проводят опытно-промышленные испытания полимерного проппанта, предназначенного для повышения эффективности отдачи скважин при применении технологии гидроразрыва пласта, сообщает 28 января пресс-служба компании «Роснефть».

Инновационный материал разработали учёные Объединенного центра исследований и разработок (структура «Роснефти»). Преимуществом проппанта является повышенная устойчивость к нагрузкам, благодаря которой материал не деформируется и не препятствует движению нефти.

Применение проппанта в нефтедобыче позволит существенно увеличить коэффициент извлечения нефти, в том числе, за счет вовлечения в разработку ранее незадействованных участков месторождения. Благодаря высокой проницаемости проппанта, существенно сокращается трудоемкость, время и стоимость процесса добычи. Кроме того, технические характеристи инновационного материала позволяют отнести его к категории высокоэкологичных.

Исследования показали, что опытно-промышленные партии полностью соответствуют тем уникальным техническим свойствам полимерного проппанта, которые были заложены при его разработке на стадии научно-исследовательских работ. Окончательные выводы специалисты Компании сделают по результатам оценки результатов опытно-промышленных испытаний.

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