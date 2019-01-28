АЛРОСА ищет алмазы на Накынском рудном поле

Якутск, , 10:28 — REGNUM Якутская алмазодобывающая компания объявила закупку, цель которой — найти компанию, готовую взяться за проведение инженерно-геологических изысканий на карьере месторождения «Майское» (расположено на Накынском рудном поле). За эти работы компания готова заплатить 38,3 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок. Территория, на которой будут идти поиски алмазов, находится на юго-западе от вахтового посёлка Накын в Нюрбинском районе Якутии.

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Компания, которой предоставят выполнение этих работ, должна будет обеспечить комплексное изучение инженерно-геологических условий района проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий.

«Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать получение материалов и данных для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, разработки мероприятий и сооружений по инженерной защите, охране геологической среды и созданию безопасных условий жизни населения, расчётов оснований, фундаментов и конструкций, а также проектирования сооружений инженерной защиты, выполнения земляных работ и принятия окончательных решений при подготовке, экспертизе, согласовании и утверждении проектной документации», — говорится в документации закупки.

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В состав инженерно-геокриологических изысканий входит комплекс буровых, термометрических работ, отбор проб грунта и воды, лабораторная и камеральная обработка.

Месторождение «Майское» расположено на Накынском рудном поле. Запасы алмазов на этой трубке меньше, чем на «Нюрбинской» и «Ботуобинской».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года якутская алмазодобывающая компания АЛРОСА объявила аукцион на выполнение работ по бурению поисковых и заверочных скважин на объекте «Алакит-Мархинский-2». На поиски там драгоценных камней собирались потратить 313,9 млн рублей.

Напомним, в августе 2017 года АЛРОСА потеряла возможность добывать алмазы в шахтах под карьером кимберлитовой трубки «Мир» — после того, как подземные выработки были затоплены водой. Это ЧП тогда привело к гибели восьми горняков, их так и не смогли найти под землёй.