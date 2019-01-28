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Азиатский банк развития поможет Душанбе реформировать энергетический сектор

Экономика

Таджикистан планирует реструктуризировать государственную компанию «Барки точик»

Душанбе, 28 января 2019, 10:17 — REGNUM  Представители Азиатского банка развития (АБР) и профильные ведомства Таджикистана обсудили реструктуризацию государственной энергетической компании «Барки точик», сообщает 28 января издание Asia-Plus со ссылкой на государственный комитет по инвестициям и управлению госимущества республики.

В Душанбе состоялась встреча представителя Азиатского банка развития (АБР) Юки Иной и председателя государственного комитета Фаррух Хамрализода. На встрече также присутствовал министр энергетики и водного хозяйства республики Усмонали Усмонзода.

В ходе встречи представители АБР обещали способствовать реализации реформ энергетической отрасли Таджикистана.

Отметим, правительство Таджикистана планировало в 2018 году создать на базе холдинговой компании «Барки точик» два независимых предприятия: «Передающие электрические сети» и «Распределительные электрические сети».

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Экономика Таджикистана
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