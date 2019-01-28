Акция протеста рыбаков ДФО проходит по всему миру: и в море, и на суше

Южно-Сахалинск, , 10:22 — REGNUM Сегодня, 28 января 2019 года, на Дальнем Востоке проходит акция протеста рыбаков против дискредитации отрасли. Во всех портах, где базируются рыбопромышленные компании, либо суда находятся у пирсов или на рейдах, а также в море, на промысловых судах на час остановлена работа, а над морем гудят судовые сирены. Рыбаки ДФО протестуют против кампании по дискредитации отрасли, развернутой федеральными телеканалами. Дальневосточников поддерживают все рыбаки России. В акции принимают участие более 200 промысловых судов и более 10 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На Сахалине сегодня все рыбопромышленные компании остановили работу на час, в том числе и те суда, которые находятся в открытом море, на промысле. Над водой ревут судовые сирены. Так рыбаки хотят поддержать экстренное заседание Общественного совета при Росрыболовстве, которое сегодня пройдет в Москве.

К акции протеста примкнули все экипажи российских рыболовных судов, включая тех, которые находятся в Дальневосточном, Северном рыбохозяйственных бассейнах, а также в любой точке мирового океана.

Члены общественного совета намерены экстренно обсудить кампанию по дискредитации дальневосточной рыбопромысловой отрасли, развернутую центральными федеральными телеканалами. К акции протеста подключились рыбаки Камчатки, Колымы, других регионов ДФО, а также — других рыбацких регионов России.

Всего в акции протеста против беспрецедентного поведения главных телеканалов страны принимают сегодня участие более 200 промысловых судов и более 10 тыс. человек — работников отрасли.

Пресс-конференции рыбаков прошли почти во всех рыбацких регионах — на Сахалине, в Приморье, в Мурманске, других.

Ранее, с 22 по 30 декабря 2018 года, на центральных телеканалах страны прошла серия телепередач, авторы которых фактически поставили рыбаков — дальневосточников вне закона. За сюжетами рыбаки увидели аукционы — пресловутую попытку заменить исторический принцип распределения квот на аукционную продажу. Рыбаки называют это «попыткой продавать им право на труд».

Против аукционов выступили не только рыбаки, но и губернаторы рыбацких регионов, понимающие, чем это им грозит: пустыми бюджетами и безумным ростом безработицы.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на протесты российских рыбаков, подготовка к реформе отрасли идёт кулуарно, об этом заявляют эксперты, рыбопромышленники, парламентарии.

Рыбаки возмущены беспрецедентными атаками на отрасль со стороны федеральных телеканалов. И задают всего один вопрос: если в отрасли так много нарушений, то почему до сих пор не привлечены к ответственности руководители Пограничной службы ФСБ РФ, Росрыболовства, таможни, которые, получается, на всё это закрывали глаза?!

Рыбаки России винят ФАС в лоббировании передела отрасли, причем, в интересах одной крупной компании.

Между тем, только лишь на примере одного Сахалина можно увидеть позитивное влияние «исторического принципа» распределения квот: модернизируется, а фактически создается заново рыбокомбинат «Островной», в который инвестированы уже миллиарды рублей. Передел уничтожит этот проект и многие другие.