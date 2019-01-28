К новым станциям метро «Столбово» и «Филатов луг» подведут велодорожки

Москва, , 09:53 — REGNUM В Новой Москве благоустроят территории возле новых станций метро «Столбово» («Коммунарка») и «Филатов луг». Благоустройство завершится к концу 2019 году, сообщается на портале мэра Москвы.

К новой станции Московского метрополитена «Столбова» расширят проезжую часть до 7 метров и запустят автобусные маршруты.

К другой станции Коммунарской линии «Филатов луг» граждане смогут доехать по новой велотрассе через Ульяновский лесопарк. Ее протяженность составит 3,1 км. Доехать на метро можно будет на велосипеде или самокате.

На освещенной велотрассе будут установлены камеры видеонаблюдения. Откроются пункты проката, где будут давать в аренду велосипеды и самокаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» практически уже готовы, 21 января состоялся технический пуск. Наземными станут станции «Филатов Луг» и «Прокшино».

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