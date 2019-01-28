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В Казахстане планируют внедрить маркировку лекарств

Экономика

Внедрение маркировки меховых изделий в Казахстане позволило увеличить поступления таможенных пошли

Астана, 28 января 2019, 09:54 — REGNUM  В 2019 году в Казахстане планируется запустить пилотный проект по маркировке лекарственных средств, заявил 28 января министр финансов республики Алихан Смаилов на правительственном часе в парламенте, сообщает 28 января издание Zakon.kz.

По словам министра, внедрение маркировки меховых изделий в 2018 году позволило увеличить поступления таможенных пошли и налогов по импорту в 1,5 раза, до 516 млн тенге ($1,36 млн).

Смаилов добавил, что внедрение маркировки направленно на защиту от контрафактной продукции, выравнивание конкурентных условий бизнеса и сокращение объема теневой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января министерство здравоохранения Казахстана отправило в Комитет национальной безопасности запрос для проверки незаконной поставки казахстанского инсулина в Узбекистан.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы проверят незаконную поставку инсулина из Казахстана в Узбекистан

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