Недостаточно: об индексации пособий ветеранами и инвалидам

Барнаул, , 09:49 — REGNUM Коэффициент индексации выплат ветеранам и инвалидам в размере 4,3%, о котором говорится в постановлении, подписанном российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых считает недостаточным.

«Жизнь стала обходиться дороже на более высокий процентный показатель. По моим ощущениям, существует несоразмерность между размером индексации выплат и фактическим увеличением расходов на тот же набор социальных услуг. К тому же существуют и другие меры поддержки и иные выплаты, индексация которых заморожена или периодически подвергается приостановке. Это, например, материнский капитал или пенсии работающим пенсионерам. Давайте не забывать и об имеющихся фактах многолетнего отказа от повышения выплат регионального уровня. Для того чтобы сохранять уровень предоставляемой льготнику поддержки, индексация должна быть более значительна», — отметила депутат в комментарии ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, индексация на 4,3% пособий инвалидам, ветеранам и гражданам с детьми предусмотрена постановлением, подписанным премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее о том, что с 1 февраля 2019 года в России проиндексируют все федеральные выплаты на 4,3%, сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Финансовую поддержку в виде выплат, на которые будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей, получат более 15 млн жителей страны.

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Напомним, в 2018 году коэффициент индексации пособий инвалидам, ветеранам и гражданам с детьми в РФ составлял 1,025.

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