В Казахстане планируют внедрить электронный кошелек налогоплательщика

Астана, , 09:33 — REGNUM В Казахстане планируют внедрить сервис единого электронного кошелька налогоплательщика, заявил 28 января министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что переход на сервис единого электронного кошелька позволит кардинально упростить процедуру уплаты налогов. Смаилов привел в пример опыт Эстонии, где налогоплательщики платят налоги по единому реквизиту.

Министр добавил, что к концу 2019 года информационная система Минфина республики будет самостоятельно разделять платежи по налогам, которые поступят на электронный кошелек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Алихан Смаилов заявил, что до конца 2019 года в Казахстане планируют внедрить СМС-оповещение о наличии всех видов налоговых задолженностей.

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